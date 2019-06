Dülken : Die 13. Bierbörse ist gestartet

Fassanstich auf der Bierbšrse DŸlken. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die ersten Liter sind gezapft, die ersten Flaschen geleert: Seit Freitag läuft in Viersen-Dülken die 13. Bierbörse. 30 Teilnehmer hatten sich angemeldet, um in ihren Pavillions, an Ständen und in umliegender Gastronomie am Alten Markt mehr als 300 Biersorten anzubieten.

Auch an der Börsenstraße und der Blauensteinstraße wird ausgeschenkt – zum Beispiel das laut Etikett mit 67,5 Prozent stärkste Bier der Welt, Pils aus der kleinen Hausbrauerei, Klosterbier aus Belgien, hawaiianisches und polnisches Gebräu. Am Samstag, 29. Juni, hat die Bierbörse von 14 Uhr bis Mitternacht geöffnet, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. In Dülken ist am Wochenende außerdem Kirmes, die Händler locken mit einem verkaufsoffenen Sonntag. naf/RP-Foto

(naf)