Bibliothek in Viersen : Schüler gehen auf digitale Entdeckungsreise

Bibliothek in Viersen

Viersen In der Stadtbibliothek in Viersen können Jugendliche mittels der multimedialen App Biparcours lernen, Informationen eigenständig zu recherchieren, bewerten und nutzen.

In der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek in Viersen können Schüler künftig mit der multimedialen App „Biparcours“ auf Entdeckungsreise gehen. Durch die finanzielle Förderung der Viersener Sparkassenstiftung der Sparkasse Krefeld stehen für die digitalen Schnitzeljagden insgesamt elf Tablets zur Verfügung, teilte ein Stadtsprecher mit. Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule haben die Anwendung bei einer Rechercheschulung bereits getestet.

„Bildungspartner NRW“ entwickelte Biparcours und bezeichnet es als ein „digitales Lernwerkzeug“. Mit einem Parcours-Creator können demnach browserbasiert Quizanwendungen, Themenrallyes, Führungen sowie Stadt- und Naturrundgänge zu vielfältigen Fragestellungen und Themen erstellt und anschließend in der App mit dem Smartphone oder Tablet gespielt werden.

„Die Jugendlichen lernen mit Biparcours die Bibliothek am Rathausmarkt 1b eigenständig auf kreative und kurzweilige Art und Weise kennen“, berichtet der Stadtsprecher. „Nach einer fundierten Einführung in das umfangreiche analoge und digitale Angebot gehen sie in kleinen Gruppen mit den Tablets los und lösen verschiedene Aufgaben.“ Im Anschluss gebe es sofort ein Feedback zu den Rechercheergebnissen. „Mit Hilfe des WLan-basierten Konferenzsystems der Stadtbibliothek können die Ergebnisse detailliert eingesehen und ausgewertet werden.“ Ziel sei es, mit Hilfe von Biparcours Kindern und Jugendlichen die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, um Informationen eigenständig recherchieren, bewerten und nutzen zu können.