Getötetes Kita-Kind in Viersen : BGH bestätigt Lebenslänglich nach Mord an Greta für Erzieherin

Viersen Zwei Jahre nach dem Mord an dem dreijährigen Kita-Kind Greta aus Viersen ist das Urteil gegen die wegen Mordes verurteilte Erzieherin rechtskräftig. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit weitgehend ausgeschlossen.

Das Urteil gegen eine Kita-Erzieherin in Viersen wegen Mordes an einem kleinen Mädchen ist rechtskräftig. Ihre Revision sei als unbegründet verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag mit. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit weitestgehend ausgeschlossen.