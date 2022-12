Bezirksschießen in Niederkrüchten Treffsichere Jungschützin räumt ab

Beim Bezirksschießen der Niederkrüchtener Bruderschaftsschützen in der Disziplin „Luftgewehr aufgelegt“ auf dem Schießstand des SSV Niederkrüchten hat die 14-jährige Annika Pischler von St. Brigitta Ryth abgesahnt. Sie holte den Jugendwanderpokal mit 97 von 100 Ringen, stand in der Siegermannschaft der Schüler und kassierte beim Geldpreisschießen die 50 Euro als höchste Siegprämie. Bezirksschießmeister Frank Schubert lobte die Schützen für einen fairen Wettstreit. Die Siegerehrung unterstützte Bezirksbundesmeister Stefan Terhag. Den Pokal der Königshäuser holte das Königshaus von St. Bartholomäus Gützenrath. Die weiteren Pokale gingen an die Jugend von St. Maria Overhetfeld, Schützen von St. Agatha Oberkrüchten und St. Hubertus Heyen. Bei den aktiven Sportschützen behauptete sich Herbert Caspers (St. Antonius Niederkrüchten).