Feuerwehreinsatz in Schwalmtal : Bewohner bei Brand verletzt

Die Wehrleute schafften das Brandgut unter Atemschutz nach draußen und löschten es dort ab. Foto: Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal Er wollte löschen, dabei wurde er verletzt: Nach einem Wohnungsbrand in Schwalmtal am Samstagabend wurde ein Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Gegen 22.50 Uhr hatten Mitbewohner eines Hauses an der Niederstraße die Feuerwehr alarmiert, weil die Rauchmelder in der Erdgeschosswohnung anschlugen.

