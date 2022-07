Engagement für Schwalmtal : Jetzt für den Heimatpreis in Schwalmtal bewerben

Jetzt für den Heimatpreis in Schwalmtal bewerben

Schwalmtal Ehrenamtler können bis Mittwoch, 31. August, ihre Bewerbung für den Heimatpreis, der vom Land NRW gefördert wird, einreichen. Was Sie dazu wissen müssen.

Was haben der Heimatverein Waldniel, der Verein „Freunde der Amerner und Dilkrather Heimat“ sowie der Bügelclub Fischeln gemeinsam? Sie alle konnten sich im vergangenen Jahr über den Heimatpreis freuen, den die Gemeinde Schwalmtal gemeinsam mit dem Land NRW ausgelobt hat. Auch für das Jahr 2022 sollen engagierte Schwalmtaler mit diesem Preis gewürdigt werden können. „Dies hat der Gemeinderat am 20. Mai 2022 einstimmig beschlossen“, teil Jan Winterhoff, Pressekoordinator der Gemeinde, mit. Die Bezirksregierung habe dies im Juni bewilligt. Was Interessenten jetzt dazu wissen müssen.