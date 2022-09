Engagement in Schwalmtal : Bewerbersuche für den Klimaschutzpreis

Engagement in Schwalmtal

2021 ging der erste Platz an den Bewegungskindergarten Schier. Foto: Westenergie

Schwalmtal Bisher sind lediglich zwei Bewerbungen für den Klimaschutzpreis 2022 bei der Schwalmtaler Verwaltung eingegangen. Deshalb hat die Gemeinde die Frist verlängert.

Den Klimaschutzpreis, den die Gemeinde mit dem Unternehmen Westenergie auslobt, können Projekte zum Schutz von Klima und Umwelt ausgezeichnet werden; teilnehmen können alle Schwalmtaler, Bürger, Vereine, Institutionen, Einrichtungen wie Kitas und Schulen sowie Unternehmen, nicht aber Parteien . Eine Jury ermittelt die drei besten Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz , die ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro erhalten. Bisher sind laut Pressekoordinator Jan Winterhoff lediglich zwei Bewerbungen eingegangen, die aber nicht zugelassen werden können. Im Jahr 2021 ging der erste Platz an den Bewegungskindergarten Schier für ein Insektenhotel und einen Naschgarten, der zweite Platz an Klaus Frisch für sein Konzept von öffentlichen Elektroladesäulen.

Info Schriftliche Bewerbungen an: Maria Jennessen, Markt 20, 41366 Schwalmtal oder per E-Mail an maria.jennessen@gemeinde-schwalmtal.de.