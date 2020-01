Kreissportfest in Viersen : Bewegung und Spaß geben sich die Hand

Erst hochklettern, dann runterrutschen. Hunderte Kinder beteiligten sich am Bewegungstag in Süchteln. Foto: Markus Rick (rick)

Süchteln Kinder aus sieben Kitas beteiligten sich am Bewegungstag des Kreis-Sport-Bundes in Süchteln. Winter hieß das Thema.

„Nochmal!“ Dem Wunsch von Anne wird nachgekommen. Begeistert klettert die Fünfjährige über die Kästen auf den Sprungbock. Oben angekommen steht schon eine Kunststoffschale parat. Mit Schwung geht es die Rollenrutsche hinunter in den Schnee. Kichernd fährt Anne in die mit weichen Softbällen gefüllten großen Kissen, die Schneeberge symbolisieren und lässt sich in die weiche Masse fallen. „Das ist so schön“, schwärmt sie. Die Schlittenfahrt der Städtischen Kita Anne-Frank-Straße kommt bestens an.

Das ist aber nicht die einzige Station in der Sporthalle der Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln, die Begeisterung bei den Mädchen und Jungen auslöst, die die Spiel- und Sportangebote zusammen mit ihren Eltern nutzen. Das Bewegungsfest für Familien, das der Kreis-Sport-Bund in Kooperation mit dem ASV Süchteln und sieben Kitas zusammen durchführt, ist an den Start gegangen. Diesmal unter dem Titel „Winterspaß in Süchteln“.

Info Die Kooperationspartner des Bewegungstages Kooperationspartner waren ASV Einigkeit Süchteln, Bewegungskindergarten Heidweg, Kita Anne-Frank-Straße, Kita Gehlingsweg, die Familienzentren St. Clemens und St. Irmgardis sowie die Kitas St. Franziskus und „Himmelsschirm“ und der Arbeitskreis Zahngesundheit.

Beim Familienzentrum St. Clemens lockt eine liebevoll dekorierte Winterlandschaft samt Schneetunnel und Winterwunder-Pfad. Die mit weißen Stoffen ummantelten Kriechtunnel ziehen die jungen Eroberer an. Kaum ist einer durchgekrabbelt, steht der Nächste in den Startlöchern. Nicht minder gefragt ist der winterliche Barfuß-Parcours. Es geht über Noppenelemente, verschiedene Fußmatten und Wackelbretter, die einiges an Gleichgewicht abverlangen. Auch die Hände kommen ans Fühlen. Dafür gibt es die Tastboxen. „Wir möchten die unterschiedlichen Sinne ansprechen“, sagt Michaela Hövel, Erzieherin im Familienzentrum St. Clemens.

Entspannen ist hingegen auf der Himmelschaukel angesagt. Die umgedrehte Turnbank hängt an mehreren Seilen und wird von zwei Helferinnen vorsichtig angeschaukelt. Mit flauschigen weichen Putzlappen unter den Füßen Ski fahren und das im Slalom um die bunten Stangen herum wird ein Stückchen weiter angeboten. Auf dem Turnhallenboden rutscht es sich hervorragend und so mancher Großer greift auch einmal zu den ungewöhnlichen Ski. Das gilt auch für das Schneeballwerfen auf den Schneemann.

Geheimnisvoll wird es an der langen Seite der Turnhalle. Dort lockt der Iglu vom Familienzentrum St. Irmgardis. Kinder, die hinein wollen, müssen durch einen Gang aus Kästen kriechen. Für die Erwachsenen zieht Kita-Leiterin Gloria Patza einen schwarzen Vorhang ein kleines Stück zu Seite. Der Anblick ist gigantisch. Die Kita-Mitarbeiter haben Kuschelecken und Bewegungsangebote geschaffen, wobei alles im Schwarzlicht liegt und so der Eindruck entsteht, man sei wirklich in einem Iglu. Ob Flussstein-Klettern, Bergsteigen an der Netzwand oder das Erklimmen, der mit Winterelementen geschmückten Kletterwand, um dann mit dem Rollbrett ins Tal zu sausen – Bewegung und Spaß geben sich die Hand.