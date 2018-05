Viersen: Bewegung unter freiem Himmel

Viersen Im Rahmen der Aktion "Sport im Park" halten sich Sportinteressierte im Casinogarten fit. Morgen heißt es wieder "Fit am Abend". Bis September folgen viele weitere Kurse, darunter Taekwondo

"Fit am Abend" ist einer der Kurse, die der Kreissportbund (KSB) Viersen im Rahmen der Aktion Sport im Park bis September anbietet. Alle Kurse finden draußen im Viersener Casinogarten statt. Esther Storck vom KSB Viersen hat vor drei Jahren das Pilotprojekt in Willich mitorganisiert und es dann im vergangenen Jahr erstmalig nach Viersen geholt. Teilnehmer können neue Sportarten im Freien ausprobieren und Vereine vor Ort kennenlernen. Ziel sei, erklärt Storck, den lokalen Sport in den Kommunen zu bewerben und den Vereinen eine zusätzliche Werbeplattform zu bieten.

"Jede Seite noch einmal!", motiviert Jacoby die Gruppe, die sich bei dem sonnigen Wetter einen schattigen Platz unter einem Baum gesucht hat. Zum Start macht die Gruppe einige Aufwärmübungen. Das Angebot "Fit am Abend" berücksichtigt durch gymnastische Übungen den ganzen Körper und schult das Gleichgewicht der Teilnehmer. Im vergangenen Jahr gab es unter dem Namen "Fit am Morgen" bereits ein ähnliches Angebot, das der KSB nun in die Variante für den Abend umgewandelt hat, erzählt Storck. 850 Teilnehmer kamen zu "Fit am Morgen", viele davon fanden so sehr Gefallen an den vorgestellten Sportarten, dass sie sich anschließend in den Vereinen anmeldeten.