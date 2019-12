Kirche in Schwalmtal : Was Maria 2.0 2020 in Schwalmtal plant

Info

Der Beginn Die Bewegung 2.0. entstand in der Heilig Kreuz Gemeinde in Münster. In einem Lesekreis diskutierte eine Gruppe von (überwiegend) Frauen über die aktuelle Situation in der Kirche. Ihnen liegt die Kirche am Herzen, ein Austritt ist keine Option. Sie wollen handeln. In einem Offenen Brief an Papst Franziskus sprachen sich die Frauen für Veränderungen in der katholischen Kirche aus. Insbesondere wird ein ehrlicher und offener Umgang mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs gefordert, ebenso wie ein Ende des Pflichtzölibats sowie die Einbeziehung von Frauen in die Liturgie. In vielen Gemeinden gab es Aktionszeiträume, in denen die Frauen aus Protest ihren Dienst in der Kirche verweigerten, diese gar nicht betraten, sondern den Gottesdienst draußen vor den Kirchen feierten.

Die Hauptforderung der landesweiten Bewegung Maria 2.0 liegt in der Forderung, den Frauen den Zugang zum Priesterdienst zu ermöglichen sowie das Zölibat abzuschaffen.