Alo in Viersen-Dülken : Seit 25 Jahren in der Jugendarbeit

25 Jahre Jugendarbeit im Dülkener Alo liegen hinter Bettina Passon, der Leiterin des Treffs an der Kettelerstraße. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Für Bettina Passon, Leiterin des Dülkener Alo, ist die Sozialpädagogik nach wie vor der schönste Job, den sie sich vorstellen kann.

Wenn Bettina Passon an ihren ersten Arbeitstag im Anerkennungsjahr zurückdenkt, muss die heutige Leiterin des Dülkener Kinder- und Jugendzentrums Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter herzlich schmunzeln. „Ich stieg mit zehn Jugendlichen, zwei Mädels und acht Jungs, in einen Bus, um mit ihnen eine Fahrt nach Mittweida zu starten. Die Jugendlichen trugen palettenweise Bier in den Bus und ich dachte mir nur: ,Was soll das geben?’“, erzählt Passon. Damals war sie 24 Jahre jung und damit nur ein wenig älter als die Mitreisenden. Es gab eine tolle Fahrt, bei der auch das mitgenommene Bier getrunken wurde, und einen engen Kontakt zu den Teilnehmern, der noch heute besteht.

Palettenweise Bier mitzunehmen ist heute hingegen nicht mehr denkbar, wenn es sich um eine Fahrt einer Jugendfreizeiteinrichtung handelt. Wobei es solche Fahrten im Alo heute auch gar nicht mehr gibt. Das ist aber nicht das Einzige, was sich im Rahmen von 25 Jahren Jugendarbeit geändert hat, die hinter Passon liegen. „Eigentlich habe ich heute einen anderen Job, auch wenn ich immer noch in derselben Einrichtung arbeite“, sagt Passon.

Info Kochen, backen, nähen und sägen Angebot Das Team des Dülkener Alo bietet unter anderem Back-, Näh-, Laubsäge- und Kochworkshops an. Adresse Kettelerstraße 45 in Dülken. Kontakt Telefon 02162 52932, E-Mail: alo@st-cornelius-und-peter.de.

Jugendarbeit habe sich in dem vergangenen Vierteljahrhundert mehr als nur geändert. War es früher so, dass sich die Türen vom Alo öffneten und Passon guckte, welche Kinder und Jugendlichen kamen, um dementsprechend eine klassische Freizeitgestaltung anzubieten, so ist diese Einfach-mal-kommen-und-gehen-Struktur heute nicht mehr gegeben. „Unsere Besucher kommunizieren vorab über WhatsApp, wer vor Ort ist. Einfach mal vorbeizukommen, das macht keiner mehr. Die Kinder und Jugendlichen kommen gezielt zu den verschiedenen Angeboten, die wir heute machen“, sagt Passon.

Zwar stehen Kicker und andere Spielgeräte nach wie vor zur freien Benutzung bereit, aber die Besucher sind mehr auf die angebotenen festen Aktionen konzentriert. Sei es das Laubsägen oder der Näh- beziehungsweise Backkursus. „Früher haben wir uns kurzfristig überlegt, wenn die entsprechenden Kinder da waren und Lust darauf hatten, wir machen mal eben Waffeln. Heute ist das ein fester Punkt im Backkursus“, sagt Passon.

Vom bedarfsrechten Arbeiten ging es im Laufe der Jahre zu den gezielten Angeboten. Diese neue Form der Angebote verändert auch die Struktur. Aktuell wird in dem Jugendtreff mit fünf geringfügig Beschäftigten gearbeitet, die für spezielle Angebote zuständig sind. Früher gab es indes noch einen weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter neben Passon. Alles sei mittlerweile viel bürokratischer geworden, hat sie festgestellt. Einst reichte es, eine Quittung abzugeben, heute führt Passon ein Kassenbuch.

Das Konzept jedes einzelnen Angebotes ist bis ins kleinste Detail schriftlich fixiert und mit seinen pädagogischen Zielen formuliert. Jede Aktion erhält eine Begründung. Es werden dazu Berichte geschrieben. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass früher kein pädagogisches Konzept dahinter stand. „Das gab es immer. Aber ich musste nicht alles genauestens verschriftlichen und dokumentieren“, sagt Passon. Kamen Kinder oder Jugendliche mit Problemen oder Auffälligkeiten, registrierte Passon das im Kopf und kümmerte sich um den jeweiligen Betroffenen. Heute gelte auch hier: Alles muss schriftlich festgehalten werden, damit es eine Absicherung gibt, sollte das Problem größer werden.

Der administrative Aufwand kostet Zeit. Sich wirklich mal mit Jugendlichen zwei Stunden hinsetzen und Backgammon spielen oder stundenlang mit den Kindern basteln, das geht nicht mehr. Die Weiterbildung hat ebenfalls einen größeren Stellenwert erhalten. Inzwischen stehen jedes Jahr Weiterbildungen an. Und seit der Einführung des Ganztagsunterricht an den Schulen änderten sich auch die Zeiten in der Jugendarbeit. Aber eins ist in all den Jahren gleich geblieben, und das wissen alle Nutzer vom Alo. Egal, welches Problem es gibt, Passon hat immer ein offene Ohr und nimmt sich für jeden Einzelnen Zeit. „An Liebeskummer, Mobbing, Schulsorgen und Stress daheim hat sich nichts geändert. Das kommt immer wieder vor“, sagt Passon. Vor 25 Jahren zickten sich Jungs und Mädchen persönlich an, heute geht es über Instagram.