Vorfall in Niederkrüchten-Overhetfeld : Betrunkener Rollerfahrer nach zwei Unfällen schwer verletzt

Niederkrüchten Ein Sturz hat einem Rollerfahrer aus Niederkrüchten am Dienstag offenbar noch nicht gereicht. Er setzte seine Fahrt fort. Doch die endete kurz darauf endgültig.

(RP) Ein 35-jähriger Niederkrüchtener ist mit seinem Roller am Dienstagabend in zwei Unfälle verwickelt gewesen und hat sich schwer verletzt. Gegen 22.30 Uhr, so teilte die Polizei mit, hatten Anwohner der Dorfstraße in Niederkrüchten-Overhetfeld einen Knall gehört. Als sie nachschauten, sahen sie einen Rollerfahrer, der sich von der Straße aufrappelte, fluchte und dann auf den Roller stieg. Noch bevor sie Hilfe anbieten konnten, war er bereits Richtung Graskamp weitergefahren. Dort rammte der Mann kurz darauf mit seinem Roller einen geparkten Pkw und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer bemerkten Alkoholgeruch. Der Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Ersten Erkenntnissen zufolge verfügt der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis.