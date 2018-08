Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Viersen Der Viersener saß laut Polizei betrunken am Steuer und beging zweimal Fahrerflucht. Ihm drohen Anzeigen

Bei einer Fahndung am Mittwoch gegen 20.05 Uhr wurden die Polizisten auf den Mann und seinen deutlich beschädigten Wagen aufmerksam. Das Auto war am Bahnhof in Viersen abgestellt. Nach einem Alkoholvortest wurde bei dem Fahrer ein Wert von zwei Promille festgestellt; er musste anschließend zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Mittwoch um 18.55 Uhr meldete eine Autofahrerin (25) aus Mönchengladbach einen Zusammenstoß mit einem Wagen auf der Gladbacher Straße. Die Frau gab an, dass sie in Richtung Viersen unterwegs war, als ihr ein Auto in Schlangenlinien entgegen kam. Sie wich weit nach rechts aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.