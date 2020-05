Unfall in Niederkrüchten : Autofahrer brettert durch Jägerzaun

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Ein Atem-Alkoholtest ergab bei dem 22-jährigen Fahrer einen Wert von 1,2 Promille.

Niederkrüchten Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Montag in Niederkrüchten eine ganze Reihe von Gegenständen angefahren. Laut Polizei stieß der 22-Jährige, der aus Bracht kommend von Overhetfeld in Richtung Elmpt unterwegs war, zunächst gegen eine Verkehrsinsel, kollidierte im Anschluss neben der Straße unter anderem mit einen Stromverteilerkasten und einem Verkehrsschild.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dann durchbrach er einen Jägerzaun, kollidierte in einer Hauseinfahrt mit einem dort geparkten Auto und kippte mit seinem Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,2 Promille.

(mrö)