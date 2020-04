Vorfall in Dülken : Betrunkene beleidigen Polizei

Dülken Anwohner des Holtappelsgartens an der Theodor-Frings-Allee in Dülken meldeten am Freitag gegen 20 Uhr mehrere Jugendliche, die im Park randalieren würden. Als die erste Polizeistreife eintraf, saßen dort auch drei junge Männer auf einer Bank und tranken Alkohol.

