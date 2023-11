Betrugsversuch in Schwalmtal Von falschem Polizisten am Telefon ausgefragt

Gegen 9.30 Uhr klingelt bei Manfred Beckers zu Hause das Telefon. Der 84-Jährige ist nicht ganz fit, „ich lag noch im Bett“, erinnert er sich. Er steht schnellstmöglich auf, geht zur Küchen-Durchreiche, wo das Telefon liegt. „Unbekannte Nummer“, wird ihm im Display angezeigt. Beckers nimmt den Anruf an, hört eine Männerstimme, die sagt: „Ja hallo, hier spricht die Polizei.“ Rund 15 Minuten lang habe das Telefonat mit dem vermeintlichen Polizisten gedauert, erzählt der Amerner. „Wissen Sie was, das kommt mir doch alles Spanisch vor“, habe er dann gesagt und aufgelegt. „Dann habe ich hier erstmal gesessen und gezittert“. Sobald er sich etwas beruhigt hatte, habe er die Polizei angerufen – diesmal geriet er an die echte.