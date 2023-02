Kriminalität im Kreis Viersen NEW warnt vor falschen Mitarbeitern

„Im NEW-Versorgungsgebiet treten laut Aussagen von Kundinnen und Kunden Hausbesuche von falschen Mitarbeitern der NEW auf“, erklärte ein Sprecher am Dienstag. „Die Betrüger suggerieren, dass sie an den Stromzählern prüfen müssen, ob dort Daten-Chips ausgetauscht werden müssen, oder sie möchten die Daten aufgrund eines möglichen Zählerwechsels aufnehmen und fragen dabei auch nach der Kundennummer.“ Der NEW-Sprecher stellte klar: „Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NEW werden solche Besuche aktuell nicht getätigt.“