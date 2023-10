Betreutes Wohnen in Viersen Seit fünf Jahre als Familie im Torhaus

Wie herzlich das Miteinander ist, zeigte sich auch beim Jubiläum, das mit den Fanfaren-Trompeten aus Eicken der Karnevalsgesellschaft „Schöpp op“ und der Band By a rich horn gefeiert wurde. Selbst Nachbarn, die an diesem Tag verhindert waren, brachten sich ein. Tiwas erhielt so eine handgenähte Einkaufstasche voller Süßigkeiten mit Karte. „Allen möchte ich herzlich gratulieren zu fünf Jahren Gartensiedlung und noch viele schöne Jahre wünschen. Danke für die schöne Einladung“, hieß es so in der Karte. „Alle sind hier im ,BeWo‘ zu einer großen Familie zusammengewachsen. Es lebt sich auch wie in einer Familie“, sagte Tamara Schür von der Regionalleitung Wohnen der evangelischen Stiftung Hephata. „Es gibt viele schöne gemeinsame Erlebnisse, aber es ist auch schon einmal schwierig. Aber gemeinsam schafft man dies ebenfalls. Das Haus ist mit Leben und Persönlichkeiten gefüllt“, ergänzte sie.