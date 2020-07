Alpakas, Erdmännchen und die Kamele zeigen ihren Nachwuchs : Der Tierpark Brüggen erlebt einen Besucher-Boom

Brüggen Sieben Wochen war der Natur- und Tierpark wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch jetzt sorgt die Krankheit für einen Besucher-Ansturm: Viele Familien verzichten auf Reisen zu entfernten Zielen und machen stattdessen Ausflüge.

Der Natur- und Tierpark in Brüggen-Bracht erlebt eine überaus starke Saison und das, obwohl die Einrichtung sieben Wochen komplett geschlossen war. Die Corona-Pandemie war dafür verantwortlich – und kurioserweise sorgt sie jetzt für die zahlreichen Besucher. „Wir sind mehr als zufrieden“, sagt Helga Kerren von der Betreiber-Familie. An Sonntagen seien oft mehr als tausend Menschen dort, darunter viele Niederländer, Stammgäste oder auch Familien mit Kindern. „Die Familien gleichen den Ausfall durch Besuche von Schulkassen und Kita-Gruppen aus, die noch nicht möglich sind“, sagt Kerren.

Zu den Familien gehört auch Nicole Görtzen. „Ich habe schon als Kind hier gespielt“, sagt die 37-jährige Erkelenzerin. Schon lange habe sie mit ihrer insgesamt fünfköpfigen Familie eine Jahreskarte; auch an diesem Sommertag ist sie mit ihrem Mann und dem jüngsten Kind da. Es ist einfach wunderschön hier“, sagt die Mutter. Für Tagestouren in der Umgebung statt für eine Urlaubsreise hat sich auch Chantal Faber wegen der Corona-Krise entschieden. Nun toben Sohn Nuncio und Tochter Sofia über den Spielplatz. Auf der weitläufigen, teils schattigen Fläche spielen Kinder jeden Alters, ihre erwachsenen Begleiter sitzen auf Bänken, unterhalten sich.

Kontakt Natur- und Tierpark, Brachter Straße 98 in Brüggen, Homepage: https://natur-und-tierpark-brueggen.de/

Corona-Regeln Besucher des Tierparks müssen sich nicht vorher anmelden; sie können die Eintrittskarten an der Kasse kaufen. Im Gelände muss keine Maske getragen werden, nur in geschlossenen Gebäuden wie Schlangenhaus oder sanitären Anlagen.

„Eigentlich bieten wir in den Ferien regelmäßig Ferienspiele für 18 Kinder an“, sagt Helga Kerren. Aber wegen der Corona-Schutzverordnung habe man auf das zusätzliche Angebot verzichtet. Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es zahlreiche: Beliebt ist die Eisenbahn, die jetzt aber nur mit halber Kapazität fährt. „Am Bahnhof achten wir darauf, dass die Wartenden nicht zu dicht zusammen stehen“, sagt Stephan Kerren. Nicht alle Besucher seien einsichtig bei der Beachtung der Corona-Regeln. „Wir versuchen, die Gäste nicht zu belehren sondern zu überzeugen“, sagt das Betreiber-Ehepaar. So gelte in geschlossenen Räume eine Maskenpflicht, Fahrgeschäfte werden nach jeder Fahrt desinfiziert, das Team achte darauf, dass sich keine größere Gruppen ohne Sicherheitsabstand bilden. „Wir haben auch die Zahl der Grillplätze beschränkt“, erläutert Stephan Kerren. Fußballteams mit 50 Mitgliedern müssten zurzeit leider draußen bleiben.