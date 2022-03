Markt in Viersen : Suppe löffeln auf dem Gereonsplatz

Viersen Beim ersten Suppen- und Genussmarkt auf dem Gereonsplatz machten jetzt Gastronomen aus der Viersener Südstadt auf sich aufmerksam.

In der Viersener Südstadt wehte am Donnerstagnachmittag der leckere Geruch von Suppen durch die Gassen: Auf dem Gereonsplatz fand der erste Viersener Suppen- und Genussmarkt statt. Organisiert wurde er im Rahmen des BIWAQ-Projektes „Sozial, Lokal, Digital: Südstadt 2.0“ von der Hochschule Niederrhein . „Das Projekt soll den Einzelhandel und die Gastronomie in Viersen unterstützen“, sagte Projektmitarbeiterin Berit Kulicke. Den Gereonsplatz habe man sich ausgesucht, da dieser nur selten für Veranstaltungen bespielt werde.

Angeboten wurden auf dem Genussmarkt die namensgebenden Suppen, süße Backwaren, Getränke und kleine Aktionen für Kinder. Einen Stand führten etwa Volker und Rebecca Huster, die seit Oktober 2021 mit ihrer „Lecker Schmecker Schmiede“ in Viersen vertreten sind. Sie boten Backwaren an und nutzten die Veranstaltung, um neue Kontakte zu knüpfen und auf sich aufmerksam zu machen. So auch Anja Pauen und Jan Schulte vom Restaurant „Zur Eisernen Hand“: Hier gab es vier hausgemachte Suppen. Ihr Wunsch: „Dass wir den Viersenern zeigen können, dass wir am Ball bleiben.“ Denn die Viersener Südstadt werde oft vergessen – wie auch das Team des Restaurant „Unfassbar“, das mit zwei hausgemachten Suppen vertreten war, findet. Der Biomarkt Vienhues hatte selbst gemachte, regionale Suppen zum Warmmachen im Gepäck. Beim Stand vom Kinderschutzbund und dem „Treff Mitte“ gab es kleine Aktionen und Bücher für Kinder.