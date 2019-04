Lebenshilfe Viersen : Besonders herausgeforderte Schauspielerinnen

Info

Foto: Nadine Fischer

Die Idee für das Theaterstück hat die Gruppe gemeinsam mit ihren Theaterbetreuern Maik Achtermann und Christa Bauch entwickelt. „Einige der Darsteller sind mit ihren Wohngemeinschaften in neue Gebäude der Lebenshilfe umgezogen. So haben Themen wie Zuhause, Heimat und Fremdenfeindlichkeit die Schauspieler besonders beschäftigt,“ sagt Maik Achtermann. Auch Themen in den Nachrichten haben die Mitglieder der Fledermaus berührt: Menschen auf der Flucht oder der Konflikt um den Hambacher Forst, der gerodet werden sollte. So hat sich mehr und mehr die Idee entwickelt, ein Stück über Tiere auf der Flucht zu inszenieren.

Die Besonderheit Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass das Stück in Eigenregie der Darsteller entstand. Zuerst haben die Schauspieler Ideen und Vorschläge zusammengetragen. Anschließend wurde das Stück im „Impro-Theater“ entwickelt. Der improvisierte Text wurde zum Drehbuch. Im Team der Theatergruppe Fledermaus ist besonders wichtig, dass jeder seine Stärken zeigen kann und seine Kreativität ausleben kann. Ganz nach dem Motto: Theater für jedermann von jedermann.

Die Aufführungen Am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, jeweils um 15 Uhr in der „Königsburg“ in Süchteln.