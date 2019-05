Kreis Viersen : Besonders begabte Schüler sollen besser gefördert werden

Kreis Viersen In dieser Woche berät der Bildungsausschuss des Kreises über einen parteiübergreifenden Antrag.

Die Fraktionen verweisen aufs Beispiel Düsseldorf. In der Landeshauptstadt hat sich in der Vergangenheit das Competence Center Begabtenförderung (CCB) mit der Unterstützung dieser Gruppe beschäftigt. Mittlerweile ist das CCB in die Stiftung „Haus der Talente“ übergegangen. Stiftungsziel ist unter anderem: „die Angebote der Begabungsförderung unabhängig vom sozialen Status der Familien und Ratsuchenden zugänglich zu machen“.

Nun ist der Kreis Viersen keine 600.000-Einwohner-Metropole. „Die Unterstützung von Begabungsförderung ist in einer kreisfreien Stadt wesentlich einfacher, da die Aufgaben des Schulträgers, des öffentlichen Jugendhilfeträgers, die möglichen Projektbeteiligungen aber ebenso auch Leistungen der Musikschulen und der anderen städtischen Einrichtungen in einer Verwaltung zusammenfallen“, glauben die Antragsteller. „Andererseits sind in den kreisangehörigen Strukturen die Förderangebote für die Adressaten oftmals leichter erkennbar“, heißt es in dem Antrag. Es lohne dennoch, zu schauen, ob es im ländlichen Raum einen Bedarf für eine besondere Begabungsförderung gibt und wie dieser unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen aus Düsseldorf gedeckt werden kann. Dazu soll der Kreis einen Fachtag mit den Schulämtern, den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, dem schulpsychologischen Dienst und anderen Akteuren ausrichten. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 2000 Euro.