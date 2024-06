Hundeleben in Viersen Mit dem Hund über Wackelbrücken

Sie stieß auf das Angebot des Ninja Parcours und war begeistert. Das ruhige und bewusste Arbeiten mit dem Hund, bei dem die Tiefenmuskulatur der Tiere aufgebaut wird und die enge Zusammenarbeit im Team Mensch-Hund im Mittelpunkt steht, sprachen sie auf der ganzen Linie an. Die Dülkenerin war so begeistert, dass sie im vergangenen Jahr selber die Ausbildung zur Trainerin in diesem Bereich machte. Vor dem Hintergrund, dass der Kontakt zum Hundeverein Freundliche Hunde Viersen schon seit langem besteht, sprach Windhausen die Betreiberin Gabi Freund an, stellte das Angebot vor und stieß auf Begeisterung.