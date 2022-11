Konzerte in Viersen : Mozarts Requiem und Monsieur Mathieus Kinder

Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem wird in der Viersener St.-Remigius-Pfarrei am 6. November als Chorprojekt gesungen. Foto: dpa/picture alliance / Andy Bernhaut

Viersen In St. Remigius und in St. Cornelius gibt es diesen Monat zwei besondere Chorkonzerte. Kantor Michael Park bringt in St. Remigius Mozarts Requiem als Chorporjekt zu Gehör, Kirchenmusiker Giovanni Solinas lässt den Kinder- und Jugendchor unter anderem das „Hallelujah“ von Leonard Cohen singen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Traditionell ist der November der Monat, in dem der Verstorbenen gedacht wird. „Der Themenkomplex Tod und Trauer scheint mir in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Coronapandemie und des Ukrainekrieges deutlich präsenter zu sein als sonst“, erklärt Michael Park, Kantor an St. Remigius. Ein Schwerpunkt der seelsorgerlichen Arbeit in der Gemeinde, so fügt er hinzu, sei die Trauerpastoral. Die könne auch musikalisch stattfinden.

Die Pfarrgemeinde St. Remigius bietet in diesem Zusammenhang ein besonders Konzert an. Am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, wird das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie sein „Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur“ als großes Chor- und Orchesterkonzert aufgeführt.

Seit April laufen die Proben unter Michael Park, für den das Novemberkonzert sein erstes Konzert als Chorleiter in St. Remigius sein wird. Was ihn besonders freut: „Wir konnten etwa 20 Projektsänger gewinnen, die aus der Region kommen. Nicht nur die klassischen Gottesdienstbesucher fühlen sich von dem musikalischen Projekt angesprochen.“ Auch das Altersspektrum sei überraschend: Die jüngste Sängerin ist 22 Jahre alt, der älteste über 80. „Die alte Musik scheint einen aktuellen Bezug zu haben“ vermutet Park.

Gemeinsam mit dem Kirchenchor von St. Remigius sind es etwa 50 Sängerinnen und Sänger, die, unterstützt von Mitgliedern der Niederrheinischen Sinfoniker, das Konzert bestreiten. Hinzu kommen noch die Solisten Sandra Diehl, Sopra, Johanna Killewald, Alt, Jörg Nitschke, Tenor, Sebastian Klein, Bass und Jens Singer, Solo-Klarinette.

Mozart starb mit 36 Jahren, während er noch an dem Requiem schrieb. Manche mutmaßen, er sei von seinem Widersacher vergiftet worden. Seine Frau konnte das dringend benötigte Honorar nur nach Fertigstellung bekommen, also beauftragte sie einen Schüler Mozarts, Xaver Süßmayr, mit der Fertigstellung. Es wurde zu den Beerdigungen berühmter Menschen wie Klopstock, Beethoven oder Chopin gespielt.

Eintrittskarten gibt es im Pfarrbüro, Goetersstraße 8, telefonisch unter 02162 93140 oder per E-Mail an pfarrbuero@st-remigius-viersen.de.

Auch Giovanni Solinas, Kirchenmusiker der Dülkener Pfarrei St. Cornelius und Peter, plant ein besonderes Konzert für den November. Am Sonntag, 13. November, 16 Uhr, wird der Kinder- und Jugendchor

St. Cornelius und Peter in der Pfarrkirche St. Cornelius am Alten Markt ein Chorkonzert präsentieren. Sie singen unter anderen das „Hallelujah“ von Leonard Cohen und Lieder aus dem französisch-schweizerischen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, im französischen Original übrigens „Les Chorists“, also die Chorsänger. Als Gesangssolist tritt der 15-jährige Teodor Yakymyshyn auf. Jan Wilms spielt das Klavier.