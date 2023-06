Berufseinstieg in Brüggen So hilft die Jugendwerkstatt in den Beruf

Beim Tag der offenen Tür auf dem Außengelände der Jugendwerkstatt am Alster Kirchweg in Bracht war einiges los. Viele Besucher waren gekommen, um sich für kleines Geld eine oder mehrere von den Jugendlichen in der Gärtnerei von Hand gezogene Stauden zu sichern. Besonders beliebt sind die Stauden der Jugendwerkstatt, weil alle Pflanzen ohne Pflanzenschutzmittel angebaut werden.