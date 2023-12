Heimatreporter Grenzland Gutes getan – mit Gesang und Grüßen

In diesem Jahr hat die Gemeinde Schwalmtal erstmals die Aktion „Schwalmtaler Weihnachtsgruß – Freude schenken in der Weihnachtszeit“ gestartet. Und es hat sich gelohnt: Durch die tatkräftige Unterstützung von Schülern, Kindergartenkindern und anderen Bürgern kamen nach Angaben der Gemeindeverwaltung mehr als 400 Weihnachtskarten vor allem bei allein oder in einem Altenheim lebenden Senioren an. Ansprechpartnerinnen für die Aktion waren bei der Gemeindeverwaltung Esther Gomez-Luis und Barbara Wenzel. Sie sammelten die Grüße ein und leiteten sie an Empfänger weiter. Wenzel freuten sich sehr über die zahlreichen liebevoll gestalteten Weihnachtsgrüße, die sie entgegennehmen durften. Die Gemeindeverwaltung dankt allen Schreiberinnen und Schreibern.