Kunstfestival in Viersen : Benefiz-Aktion: Malen für den guten Zweck

Kunstfestival in Viersen

Viersen Aufgabe ist es, ein Blumenbild in einem beliebigen künstlerischen Stil anzufertigen. Beim Kunstfestival am Sonntag, 18. August, werden die Werke ausgestellt und im Anschluss von sechs bekannten Viersenern zum Kauf angepriesen.

Im Rahmen des Kunstfestivals von „viersen°openart“ ist eine Verkaufsaktion zu Gunsten der Viersener Ortsgruppe des Kinderschutzbundes geplant. Die Organisatoren rufen Bürger auf, unter die Maler zu gehen. Das Thema lautet dabei „Blumenmeer“. Alle Bürger können sich mit Blumenmalerei an der Benefizaktion für den Kinderschutzbund in Viersen beteiligen.

Aufgabe ist es, ein Blumenbild in einem beliebigen künstlerischen Stil anzufertigen. Die Wahl der Materialien ist freigestellt. Das Bild sollte lediglich in einen Rahmen gegeben werden oder auf einem Keilrahmen gemalt sein. Eine kleine Fachjury, zu der unter anderem Viersener Künstler gehören, nimmt Verkaufsbewertungen vor. Beim Kunstfestival am Sonntag, 18. August, werden die Werke ausgestellt und im Anschluss von sechs bekannten Viersenern zum Kauf angepriesen. Der Verkauf geht von 12 bis 15 Uhr und läuft pro Verkäufer im Halbstundentakt.