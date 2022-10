Für Löwenkinder Viersen : Benefizspiel mit der Weisweiler-Elf und anschließendem Oktoberfest

Viersen Der Viersener Verein Löwenkinder setzt sich für chronisch kranke Kinder und deren Familien ein. Für Samstag lädt der Verein zu einer Benefizveranstaltung auf den Hohen Busch ein.

(naf) Die Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach tritt am Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr, im Stadion am Hohen Busch gegen eine All-Star-Mannschaft des 1. FC Viersen in einem Benefizspiel zugunsten des Viersener Vereins Löwenkinder an. Um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) geht es im benachbarten Biergarten „Tusch im Busch“ mit einem Oktoberfest weiter, die Band Just:is spielt live. Das Fest ist ebenfalls eine Benefizveranstaltung zur Unterstützung der Löwenkinder.