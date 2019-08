Benefiz in Viersen : Tanzen und feiern für Robin Hood

Bei den Benefiz-Musikabenden des Kulturquartetts können sich die Gäste auf der Tanzfläche austoben. Seit 2013 sind diese fester Bestandteil des Dülkener Veranstaltungskalenders. Foto: Kulturquartett

Dülken Das Kulturquartett sammelt bei zwei Veranstaltungen am Freitag und Samstag Geld für die soziale Einrichtung. Damit es am Samstag richtig nostalgisch wird, suchen die Gastgeber noch Oldtimer als Dekoration.

Live-Musik, gut gelaunte Paare und Kaltgetränke – ohne das geht’s nicht beim Tanzabend im Café Robin Hood in Dülken. In diesem Jahr haben die Gastgeber aber noch eine Extra-Zutat: Alkohol. Erstmals habe das Ordnungsamt den Ausschank erlaubt, erläutert Volkmar Hess vom Kulturquartett, das den Abend organisiert. Deshalb hat er dem Benefiz-Abend am Freitag, 9. August, zugunsten des Fördervereins Robin Hood, diesmal gleich noch einen Untertitel verpasst: „Saufen für den guten Zweck“. Damit nicht genug, am Samstag schließt sich noch ein Dülkener Musik- und Tanzabend open air für den guten Zweck mit der Band Blue Moon am Ristorante San Marco am Alten Markt an.

Seit 2013 organisieren Hess, der das Dülkener Haus des nostalgischen Klangs betreibt, und einige Mitstreiter einmal im Jahr einen Benefiz-Musikabend zugunsten des Fördervereins. Bei gutem Wetter hätten schon 500 bis 700 Gäste mitgefeiert, erzählt er. Seit vier Jahren ist das Kulturquartett Gastgeber, ein Verbund von rund 30 Veranstaltern und Künstlern aus dem Stadtgebiet. Der Abend sei eine feste Größe im Dülkener Veranstaltungskalender, betont Hess. „Bei den Hutsammlungen der vergangenen Jahre wurden mehr als 4750 Euro gesammelt“, ergänzt er. „Viele schätzen das Café Robin Hood als soziale Einrichtung der Diakonie Viersen. Sowohl Mitarbeiter als auch der Förderverein leisten eine hervorragende Arbeit.“

Info Freitag Tanzabend im Café Robin Hood, Alter Markt 3, ab 19.30 Uhr. Eintritt frei. Samstag Open-air-Benefizkonzert, Ristorante San Marco, Alter Markt 7, ab 19 Uhr. Eintritt frei. Kontakt Wer einen Sitzplatz im Café Robin Hood reservieren oder seinen Oldtimer für Samstag anmelden möchte, erreicht dazu Volkmar Hess unter Telefon 02162 45128 oder E-Mail an volkmar@grammofon.de.

Petra Danek ist seit wenigen Monaten Vorsitzende des Fördervereins. 35 Mitglieder habe er derzeit, erzählt sie. „Für uns ist so eine finanzielle Unterstützung wie durch das Kulturquartett super wichtig“, sagt sie. „Mit dem Erlös werden ganz unterschiedliche Dinge realisiert. In diesem Jahr konnten wir so zum Beispiel neue Tische für das Café anschaffen, an die man auch mal mit dem Rollstuhl ran fahren kann, ohne an ein Tischbein zu stoßen.“ Auch ein Sonnenschirm für den Außenbereich gehört zu den Dingen, die der Verein mit Spenden der Kulturquartett-Abende für das Café kaufen konnte.

Am Samstag wird Danek selbst im Ristorante San Marco sein und bestenfalls mitverfolgen, wie sich der Hut mit Geld füllt. Auch am Freitag sollen Scheine in einen Hut wandern, um 19.30 Uhr beginnt der Tanzabend, an dem der Sänger und Pianist Michael Stamm aus Dormagen sein Programm mit amerikanischen Evergreens präsentiert. Er singt zum Beispiel Lieder von Frank Sinatra, Nat King Cole und Dean Martin. Der Eintritt ist, wie beim Kulturquartett üblich, frei.