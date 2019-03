Tom Daun in Viersen : Bemerkenswertes Konzert – Harfe imitiert Zuggeräusche

Tom Daun, „Master of Music“ der Universität Edinburgh, an der Harfe. Foto: RP/Frank Reimann

Viersen Dass es neben der allbekannten großen Pedalharfe noch viel mehr kleine und größere Harfeninstrumente gibt und dazu eine Jahrhunderte alte, lebendige Tradition – vor allem in Spanien und in Südamerika – das erfuhren die Besucher anlässlich einer bemerkenswerten Konzertstunde in der ganz gefüllten evangelischen Stadtkirche Süchteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heide Oehmen

Organisator Ottmar Nagel hatte seinen Musikerfreund und Spezialisten für Alte Musik, Tom Daum, eingeladen.