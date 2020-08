Wechsel in Viersen : Bern in Krefeld sicher gewählt

Cigdem Bern, seit Februar 2019 in Krefeld, wird neue Beigeordnete in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Viersen/Krefeld Çigdem Bern, seit Februar 2019 in Viersen Beigeordnete für Soziales, Jugend, Kultur und Sport, ist am Donnerstagabend vom Krefelder Stadtrat ohne Gegenstimme bei Enthaltung der CDU zur neuen Beigeordneten in der 225.000-Einwohner-Stadt gewählt worden.

Für Bern ein Erfolg und ein guter Start in Krefeld: Denn mit der Enthaltung trug auch die CDU die Entscheidung zumindest indirekt mit, obwohl sie über die Abwahl von Berns Vorgängerin, der CDU-Politikerin Beate Zielke, empört war. Die Vorbehalte richteten sich erkennbar nur dagegen, nicht gegen Bern. Ihre Wahl im Krefelder Seidenweberhaus wurde mit viel Applaus bedacht. In Krefeld wird sie den Geschäftsbereich Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr leiten.

(vo)