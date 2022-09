Kultur in Brüggen : Beifall für Jürgen Beckers Rezept für die Zukunft

Kultur in Brüggen

Brüggen Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker überzeugte mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ im Kulturforum Schloss Dilborn in Brüggen. Danach gab es auch noch ein Gratis-Kölsch.

Das war ja mal wieder ein toller Abend!“ Mit diesen und anderen positiven Worten verließen die rund 100 Zuschauer am frühen Sonntagabend das Kulturforum Schloss Dilborn in Brüggen. Der Mann, der ihnen diesen schönen Abend mit rund 90 Minuten bissiger Pointen und pointierte Denkanstöße bereitet hatte, war der Kölner Kabarettist Jürgen Becker. Er überzeugte sein Publikum nicht nur, weil er nach seinem gelungenen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ zum Gratis-Kölsch einlud.