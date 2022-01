Auf der Ungerather Straße in Schwalmtal : 83-jährige Radfahrerin leicht verletzt

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. (Zu dpa «Dekra Verkehrssicherheitsreport» vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schwalmtal Bei einem Unfall am Donnerstag wurde eine 83-jährige Radfahrerin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es gegen 18.20 Uhr am Kreisverkehr Ungerather Straße/Lüttelforster Weg.

Eine 83-jährige Autofahrerin aus Waldniel fuhr auf der Ungerather Straße aus Richtung Roermonder Straße. Wie die Polizei mitteilt, hielt sie vor dem Kreisverkehr zunächst an. Als sie wieder losfuhr, übersah sie die Radfahrerin, die bereits im Kreisverkehr war. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin aus Ungerath.

(hb)