Vorfall bei Schwalmtal : Auto steht auf der Autobahn 52 in Flammen

Der Löschzug Waldniel löschte ein brennendes Auto. Foto: Feuerwehr

Schwalmtal (busch-) Zu einem brennenden Wagen auf der Autobahn 52 in Richtung Roermond ist der Löschzug Waldniel am Mittwoch gegen 23.10 Uhr alarmiert worden. Dies teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Das Auto, das sich auf dem Standstreifen befand, stand komplett in Flammen, als die Wehr mit 32 Kräften und acht Fahrzeugen eintraf. Verletzt wurde niemand; der Fahrer hatte sich bereits in Sicherheit bringen können.