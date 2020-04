Vorhaben in Niederkrüchten : Vier Windräder für Niederkrüchten

An der A52 werden derzeit in der Nähe zu Oberkrüchten vier Windräder errichtet. Sie sollen im Sommer ans Netz gehen. Foto: Jörg Knappe. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Bei Oberkrüchten werden derzeit vier Windräder gebaut. Sie sollen im Sommer in Betrieb gehen und jährlich 30 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz einspeisen.

Von Heribert Brinkmann

Die Windräder sind schon von Weitem zu sehen: Die Firma SL Naturenergie aus Gladbeck errichtet auf einer insgesamt 37 Hektar großen Fläche westlich von Oberkrüchten und südlich der Autobahn 52 vier Windräder. Die Windenergieanlagen am „Bönnesohl“ werden jeweils eine Gesamthöhe von 207 Meter haben.

Das Gladbecker Unternehmen investiert an dieser Stelle etwa 22 Millionen Euro, wie Maureen Nauen von der Unternehmenskommunikation mitteilt. Alle vier Windenergieanlagen in Niederkrüchten sollen im Sommer in Betrieb gehen. Die Anlagen werden dann jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden (kWh) grünen Strom ins Stromnetz einspeisen. Nach Unternehmensangaben können damit 10.000 Haushalte versorgt werden. Damit reduzieren sie nachhaltig die klimaschädlichen Emissionen aus der von Kohle- und Atomstrom geprägten Energieversorgung. Rechnerisch können durch die Anlagen rund 23.000 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Info Über 100 Anlagen für Windenergie SL NaturEnergie mit fast 30 Mitarbeitern steht für über 100 Windenergie- und 30 Photovoltaikanlagen an über 30 Standorten in NRW. Mit mehr als 150 Megawatt installierter Leistung können über 90.000 Haushalte versorgt und mehr als 240.000 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Ursprünglich hatte die SL Windenergie sogar acht Windkraftanlagen beantragt: neben den vier im Bönnesohl drei am Dilborner Wald zwischen Elmpt und Overhetfeld, am Rand des künftigen Neubaugebiets Heineland, und eine an der B221 Richtung Arsbeck nahe dem Tierschutzhof. Ursprünglich wollte der Gemeinderat die Baugesuche zurückstellen lassen und das gemeindliche Einvernehmen verweigern. In Verhandlungen mit SL Windenergie gelang es der Gemeinde, vier der geplanten acht Windräder zu verhindern. Im Gegenzug erteilte die Gemeinde durch Ratsbeschluss das Einvernehmen zum Bau der vier Anlagen im Bönnesohl. Die Fläche stand schon als Konzentrationszone für Windkraft im Entwurf des Flächennutzungsplans.

Weitere Windräder wird es jetzt nicht geben, versichert Tobias Hinsen, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen. Umwelt der Gemeinde Niederkrüchten. Geschlossene Siedlungsbereiche, Naturschutzgebiete oder Wälder kämen für Windkraft nicht in Frage. Fest eingeplant ist dagegen natürlich der Energiepark auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Elmpt. Im Moment, so Hinsen, gebe es eine extrem schwierige Situation, weil die Anforderungen verschärft werden. Man müsse erst einmal die Novelle des Baugesetzesbuches abwarten, die im Bundeskabinett noch diskutiert werden müsse. Erst danach wisse man, ob und wie sich die Abstandsflächen zwischen Windrädern und Wohnbebauung entwickelten.