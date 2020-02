Drogenkontrolle in Niederkrüchten-Elmpt : Polizei findet 5,5 Kilo Kokain im Auto

Niederkrüchten Der Pkw-Fahrer hatte mehrere Pakete in dem Kleinwagen versteckt.

An der Ausfahrt Elmpt hat die Polizei am Dienstag gegen 22 Uhr einen Wagen mit Stuttgarter Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrer, ein 35-jähriger Kroate, gab an, eine Freundin in den Niederlanden besucht zu haben. Die Polizisten fanden mehrere Pakete mit einer weißen Substanz: Es waren 5,5, Kilogramm Kokain. Der Mann wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaft anordnete.