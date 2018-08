Bei Hundezählungen fallen immer Halter auf, die keine Steuern zahlen

Brüggen Die Gemeinde Brüggen lässt prüfen, wie viele Hundehalter keine Steuer für ihre Tiere zahlen. Viele Städte und Gemeinden prüfen regelmäßig den Hundebestand. Auch Nettetal plant erneut eine solche Zählung

In Brüggen wurden die bellenden Vierbeiner zuletzt 2011 gezählt. Damals waren 1357 Hunde in der Gemeinde gemeldet, nach der Bestandsaufnahme waren es 1516 – eine Steigerung um 11,7 Prozent. Derzeit sind in Brüggen 1600 Hunde gemeldet; für sie zahlten die Halter im vergangenen Jahr 133.602 Euro Hundesteuer. Die Verwaltung geht deshalb davon aus, auch diesmal durch die Bestandsaufnahme die Zahl der Meldungen um 11,7 Prozent steigern zu können. Das wären 187 Hunde mehr – und ein Plus von 14.586 Euro in der Gemeindekasse. „Wir machen das aber nicht, um Geld zu verdienen“, betont der Kämmerer, „sondern aus Gründen der Steuergerechtigkeit“. Insofern sei es auch nicht die Frage, ob sich der Einsatz des Unternehmens für die Gemeinde finanziell lohne.