Viersen: Kinderschutzbund braucht Spenden

Viersen Der Verein muss wegen eines finanziellen Engpasses womöglich Angebote wie den Mittagstisch für Kinder einstellen. Auch für das Kinder- und Jugendtelefon fehlt noch Geld.

Die „Nummer gegen Kummer“ ist ein wichtiges Standbein des Viersener Kinderschutzbundes. Kinder und Jugendliche, die einfach nicht mehr weiter wissen, rufen die 116111 an – und können am Telefon mit einem Berater über ihre Sorgen sprechen. 2018 kamen so rund 3500 Telefonate zustande. Alle zwei Jahre lässt der Verein neue Berater ausbilden, 2019 steht eigentlich wieder eine 60-stündige Schulung an. Doch: „Die Ausbildung kostet 6000 Euro. Die haben wir noch nicht zusammen“, sagt Birgitta Föhr vom Teamvorstand. Auch für andere Projekte wie den pädagogischen Mittagstisch für 20 bis 30 Kinder fehlt noch Geld. Das Problem: Der Verein hat 2018 zu wenig Spenden eingenommen.

Vor knapp 27 Jahren gründete sich die Viersener Ortsgruppe des Kinderschutzbundes. Mittlerweile gehören ihr etwa 220 Mitglieder an. 40 bis 50 Ehrenamtler engagieren sich in ihrem Auftrag in Projekten rund ums Kindeswohl. „Wir sind auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen“, sagt Föhr. „Ohne Spender könnten wir gar nicht existieren.“ Im vergangenen Jahr setzte der Verein seine geplanten Projekte zwar alle um, doch er hatte dafür 24.000 Euro zu wenig an Spendengeld zur Verfügung. Schon 2016 drohte ein Defizit von 15.000 Euro, der Teamvorstand konnte dies aber noch kurz vor Jahresende mit Spenden ausgleichen. 2018 musste er stattdessen die Rücklagen anzapfen. Weil die nun wieder aufgestockt werden sollen, fehlen in der Planung für 2019 aktuell wieder 24.000 Euro. Insgesamt plant der Verein derzeit mit Ausgaben in Höhe von 61.000 Euro, im Vorjahr waren es noch 75.000 Euro. Damit er keine bestehenden Angebote streichen muss, hofft er für 2019 auf größere Spendenbereitschaft. Vor allem höhere Einzelspenden können dabei von Jahr zu Jahr den Unterschied machen, erläutert Föhr.