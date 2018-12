Kreis Viersen: Die Kreisverwaltung wird digital

VIERSEN Für einige Dienstleistungen müssen Bürger bereits nicht mehr persönlich im Kreishaus erscheinen, für andere soll das Online-Angebot ausgebaut werden. Auch die Mitarbeiter profitieren von der Digitalisierung: Die Arbeit wird flexibler.

Auch für die Mitarbeiter bringt die Digitalisierung Vorteile, etwa durch das sogenannten Home Office. „23 Mitarbeiter arbeiten ausschließlich von zu Hause aus“, sagt Schippers. Weitere rund 100 Mitarbeiter seien in der Lage, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten ebenfalls jederzeit von zu Hause oder anderswo zu arbeiten – über ein Laptop sind sie telefonisch unter ihren Dienstnummern und per E-Mail erreichbar.

Alle anderen Abteilungen aber nehmen das Angebot wahr: „Von der Möglichkeit des mobilen Arbeitens wird gerne und in zunehmendem Maße Gebrauch gemacht“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Besonders häufig nutzen Mitarbeiter diese Möglichkeit, wenn zu Hause Kinder zu betreuen oder Familienangehörige zu pflegen sind.“ Die Verwaltung gewinne durch das digitale Angebot als Arbeitgeber deutlich an Attraktivität – in Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiger Aspekt, um Personal zu finden und zu binden. Rückkehrer aus der Elternzeit könnten den Wiedereinstieg in den Beruf früh und unkompliziert finden, teilweise mit höherem Stundenumfang. „Zudem steigert mobiles Arbeiten die Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiter“, ist sich Coenen sicher. „Unsere Erfahrung zeigt: Die Ergebnisse der Arbeit von zu Hause sind in quantitativer und qualitativer Hinsicht genau so gut wie die im Büro.“