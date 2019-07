Eier mit Speck 2019 in Viersen : The Breakfast Club: Bei den 13 Frühstücksmachern

Viersen Wieso überhaupt „Eier mit Speck“? Der Name soll die Leichtigkeit und Ungezwungenheit dieses Festivals darstellen – hier ist jeder willkommen, egal wie jung oder alt. Ab dem zweiten Festivaltag gibt es für alle Besucher morgens das Namen stiftende Frühstück: Eier mit Speck und ein Brötchen dazu.

Die Vorbereitungen beginnen schon weit vor dem Festival, da es an nichts fehlen darf. Schon ab 9 Uhr morgens sieht man die Mitarbeiter alles vorbereiten, und die ersten Pfannen werden bereitgestellt. Ab 12 Uhr reihen sich die Festivalbesucher sich zu Hunderten in die Schlange ein. Am Stand geht jetzt alles ganz schnell: Jeder weiß, was er zu tun hat, die Rollenverteilung ist minutiös geplant. Ein Teil der Crew ist schon seit mehr als zehn Jahren dabei, einige sogar seit dem ersten EmS vor 14 Jahren. 14.000 Eier werden am Hohen Busch zu Rührei verarbeitet. Aus hygienischen Gründen kommen diese schon seit einigen Jahren aus dem Tetrapack.