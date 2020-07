Einsatz für die Feuerwehr : Gasflaschen explodieren bei Wohnungsbrand in Schwalmtal

Gasflaschen explodieren bei Wohnungsbrand in Schwalmtal

Schwalmtal Die L3 in Schwalmtal musste am Samstag zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr musste weitere Gasflaschen gezielt mit Löschwasser kühlen.

Die Schwalmtaler Feuerwehr ist am Samstag um 14.51 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Landstraße 3 in Schwalmtal-Heidend alarmiert worden. Die Löschzüge Waldniel und Amern rückten aus, ein zweites Drehleiterfahrzeug wurde beim Löschzug Dülken angefordert, ebenso wurden weitere wasserführende Fahrzeuge benötigt.