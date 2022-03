Neue Praxis in Niederkrüchten : Bei Birgit Lindels Behandlung hilft Therapiehund Leo

Birgit Lindel hat kürzlich ihre Praxis in Niederkrüchten eröffnet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Therapiehund Leo hilft Psychotherapeutin Birgit Lindel dabei, Seelenschmerzen zu lindern. Er arbeitet mit ihr in ihrer neuen Praxis, die sich im Gewerbehof An der Beek 255 befindet, deren Altgebäude früher zur Elmpter Dampffalzziegelfabrik gehörten.

Leo schaut den Besucher aus großen Augen genau an, er nähert sich ihm, wird aber nicht aufdringlich. Nach einigem Schnuppern und Streicheleinheiten entfernt er sich und legt sich hinter den Stuhl seines Frauchens. Leo ist ein stattlicher Hund, vor dem man auch Angst haben könnte, wüsste man nicht, dass diese Mischung aus Labrador, Australian Shepherd und Bordercollie eine besondere Funktion hat.

Leo ist ein Therapiehund und unterstützt Psychotherapeutin Birgit Lindel dabei, Seelenschmerzen zu lindern. Er arbeitet mit in ihrer neuen Praxis, die sich im Gewerbehof An der Beek 255 befindet, deren Altgebäude früher zur Elmpter Dampffalzziegelfabrik gehörten. Die Praxis ist im Hof des Geländes zu finden – neben der Nummer 12, denn die 11 muss erst wieder neu aufgemalt werden.

Wie kommt eine Psychotherapeutin aufs Land, wenn sie bisher lediglich in großen Städten tätig gewesen ist? Man achtet auf Konkurrenz. „Und man spannt das verwandtschaftliche Beziehungsgeflecht ein“, sagt Birgit Lindel. So wohnt eine Cousine in Elmpt, die ihr vor drei Jahren schon die Praxisräume sicherte, darin war früher eine Spedition tätig. Eigentlich hätte sie nach der Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein schon im Oktober 2020 öffnen können, doch gab es ein Widerspruchsverfahren, das erst im November 2021 abgeschlossen wurde. Seither praktiziert sie auf drei Ebenen und hat sich immer noch nicht entschieden, welches Bild sie wo aufhängen will.

Lindel ist psychologische Psychotherapeutin: Nach einem Psychologie-Studium in Trier, Weiterbildungen zur Psychotherapeutin und der Promotion über Adipositas (Dr. rer. nat.) arbeitete die gebürtige Gocherin in Kliniken in Essen, Düsseldorf und Dormagen, veröffentlichte zahlreiche Forschungsergebnisse und stieg 2016 in eine Praxis in Leverkusen ein. Sie wollte selbstständig werden – so kam Niederkrüchten ins Spiel. Ärztin im herkömmlichen Sinne ist sie nicht, obwohl sie nach der staatlichen Prüfung und Approbation ins Arztregister der KV Nordrhein eingetragen wurde: „Ich darf niemanden krank schreiben und keine Rezepte ausstellen.“

Zur Psychotherapeutin kommen Menschen aus eigenem Antrieb oder durch Überweisung, wenn Ärzte meinen, dass Medikamente nicht immer helfen bei Angstzuständen, Depressionen, Traumata, Essstörungen oder Stressbewältigung. „Angst hat zugenommen“, ist auch ihre Erfahrung in der Corona-Pandemie. Manche Fragen werden in Gruppen von sieben bis neun Menschen erörtert. „Da lösen sich Probleme oftmals besser als in der Einzeltherapie“, sagt Birgit Lindel überzeugt. Ihr Wirken auf Kassenbasis ist an die Praxis gebunden, doch kommt sie auch zu Unternehmen zum Coaching oder zur Supervision ins Haus – das wird frei abgerechnet.