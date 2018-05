Schwalmtal: Behindertenbeauftragte soll Schwachstellen aufzeigen

Schwalmtal Alexandra Vahlhaus kümmert sich um die Belange behinderter Menschen in Schwalmtal

Vahlhaus ist auch dafür zuständig, in der Gemeindeverwaltung darauf zu achten, dass bei Planungen die Belange Behinderter berücksichtigt werden. Wenn die Schwalmtalwerke etwa ihr Verwaltungsgebäude am Bauhof in Haversloh errichten, wird ein Aufzug für Behinderte gleich mit eingeplant. Vahlhaus setzte sich auch für den Umbau der alten Behindertentoilette in der Schwalmtaler Verwaltung ein.