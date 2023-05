Mehr als 750.000 Euro investiert Der erste Blick in den neuen Ratssaal von Brüggen

Brüggen · Gottes Segen, stehende Ovationen, Tränen der Rührung, Lieder und viele Gäste: So wurde am Sonntag die Eröffnung des neuen Dorfzentrums in Lüttelbracht-Genholt gefeiert. Es hat noch eine andere Aufgabe.

14.05.2023, 15:50 Uhr

Die neue Begegnungsstätte der St.-Petrus-und-St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt wird mehr als ein Treffpunkt für die Menschen. Dies sagte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Sonntag bei der Einsegnung des Klinkerbaus direkt neben der Pfarrkirche St. Maria Helferin. „Es ist ein tolles Gebäude geworden. Wir als Verwaltung wollen auch zeigen, wie sehr wir es wertschätzen. Deswegen wird es ab Mitte des Jahres als neuer Ratssaal der Burggemeinde Brüggen dienen", kündigte er an.