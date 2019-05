Brüggen : Beesel und Brüggen festigen Gemeindepartnerschaft

Brüggen Am Europatag, 9. Mai, unterzeichnen die Grenzgemeinden einen neuen Partnerschaftsvertrag. Es gibt Musik und Verpflegung.

Die Burggemeinde und die niederländische Nachbargemeinde Beesel arbeiten seit mehr als 25 Jahren zusammen. Das soll nun am Europatag, Donnerstag, 9. Mai, mit einem offiziellen Festakt und der Unterzeichnung eines neuen Partnerschaftsvertrags gefeiert werden.

Besonders in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit soll die Städtepartnerschaft künftig intensiviert werden, kündigen die Bürgermeister der Gemeinden, Petra Dassen (Beesel) und Frank Gellen (CDU, Brüggen) in einem Schreiben an. „Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch mentale und physische Grenzen beseitigen, Chancen nutzen und engere Verbindungen knüpfen können“, heißt es.