Pläne für Viersen : Papierfabrik: Entwurf für Bebauungsplan liegt aus

Auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Krefelder Straße sollen Wohnungen, Büro- und Gewerberäume entstehen. RP-Archiv: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Der Entwurf für den Bebauungsplan liegt bis einschließlich Montag, 9. September, im Rathaus an der Bahnhofstraße 23-29 aus.

Auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Krefelder Straße in Viersen möchten die Investoren von P&Z Immobilien Wohnraum schaffen, Gewerbe- und Büroflächen anbieten. Nun liegt der Entwurf für den Bebauungsplan mit der Nummer 26-4 öffentlich im Rathaus an der Bahnhofstraße aus.