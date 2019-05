Baustellen-Chaos in Brüggen : Wochenendverkehr ohne Einbahnstraßenregelung

Mehrere zeitgleiche Baustellen sorgten für Ärger und Chaos in Brüggen. Ab heute greifen neue Verkehrsmaßnahmen.

Nach mehreren Bürgerprotesten über das Baustellenchaos in und um die Gemeinde Brüggen traf sich am gestrigen Abend die Gemeindeverwaltung mit dem Ordnungsamt und der Bauleitung, um den Verkehrsfluss entlang der L373 zu verbessern. Durch schlechte Absprachen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW kam es zu gleichzeitigen Baustellen. „Die Situation war nicht glücklich gelöst“, sagt Christopher Gehlmann von der Gemeindeverwaltung.

Ein Ergebnis: Künftig soll die Boisheimer Straße an Wochenenden wieder in beide Richtungen befahrbar sein. „Die Baustelle wird so zurückgerichtet, dass der Verkehr wie gewohnt fließen kann“, so Gehlmann. Die Regelung gilt bereits ab Samstag, 11. Mai, und dauert so lange, bis die Bauarbeiten am Montagmorgen fortgeführt werden.