Großbaustelle an der K 35 : Noch eine Woche kein Weg von Overhetfeld nach Elmpt

Niederkrüchten Die Einbahnstraße, durch die von Overhetfeld aus keine Durchfahrt nach Elmpt möglich ist, hatte vor Ostern bei Geschäftsleuten wie Artur Peters (Edeka Peters), Herbert Lynders (Lynders Florales und mehr) Und Norbert Achten (Bäckerei Achten) für Unmut gesorgt. Nach Angaben des Kreises wird sie dort auch bleiben – maximal bis Freitag, 29. April (zum Ende der 17. Kalenderwoche).

Wie geht es mit der Großbaustelle an der K 35 in Niederkrüchten-Elmpt weiter? Die Einbahnstraße, durch die von Overhetfeld aus keine Durchfahrt nach Elmpt möglich ist, hatte vor Ostern bei Geschäftsleuten wie Artur Peters (Edeka Peters), Herbert Lynders (Lynders Florales und mehr) und Norbert Achten (Bäckerei Achten) für Unmut gesorgt. Sie machten bis zu 40 Prozent weniger Umsatz. „In der Woche vor Ostern ist dann die Einbahnstraße geöffnet worden, das hat uns wenigstens etwas geholfen“ sagt Lynders. Aber die Regelung sei bescheiden.

Noch in dieser Woche endet die Sperrung der Schulstraße, die Heinrichstraße wird nächste und übernächste Woche gesperrt. Zeitgleich ist die K 35 als Einbahnstraße eingerichtet. In der ersten Mai-Woche muss die K 35 für Tage komplett gesperrt werden; die Sperrung ist laut Kreis zu umfahren; Schilder dazu werden noch aufgestellt. Der Straßenbau soll in der ersten Mai-Woche fertig werden. In der darauf folgenden Woche folgt die neue Beleuchtung.