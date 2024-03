Radwegsanierung in Schwalmtal Landstraßen bei Waldniel werden zu Baustellen

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kreuzung Gladbacher Straße /L 475 bis zum Kreisverkehr, der in Richtung Windhauser Weg/ Industriestraße/ Familie Weuthen führt. Die Straße wird für die Arbeiten einseitig gesperrt. Von Waldniel kommend in Richtung Dülken zu fahren, wird laut Gemeinde möglich sein. Für die aus Dülken kommenden Kraftfahrzeuge ist eine Umleitung über Eicken, Berg, Steeg, Gladbacher Straße eingerichtet. Auch für Radfahrer und Fußgänger wurde eine Umleitung eingerichtet und ausgeschildert. Die Kreuzung in Richtung Ortskern über die Gladbacher Straße wird freigehalten, eine Zu- und Ausfahrt ist weiterhin möglich. Die Sanierung soll voraussichtlich am 12. April abgeschlossen werden.