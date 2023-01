Baustart an Boisheimer Nette Neuer Windpark in Viersen

Der Wirtschaftsweg Am Busch in Viersen-Boisheim ist zurzeit für Autos, aber auch Radler und Fußgänger gesperrt. So soll vermieden werden, dass sie auf die Lastwagen treffen, die über den Weg Bauteile für vier Windenergieanlagen anliefern. Auf einer 65 Hektar großen Fläche zwischen Peelsheide und Am Busch lässt die Erkelenzer Unternehmensgruppe MLK die je 200 Meter hohen Windräder aufbauen, derzeit werden die Fundamente errichtet.